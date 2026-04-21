Die Mag 7 starten in die Berichtssaison. Diesmal zählen keine Visionen mehr. Der Markt will sehen, ob Milliardeninvestitionen in KI endlich bei Umsatz, Margen und Gewinnen ankommen. Für den Sektor der künstlichen Intelligenz beginnt jetzt der Härtetest. In den kommenden Tagen startet bei den "Magnificent Seven" die Berichtssaison. Daten von FactSet zeigen, dass die sieben Konzerne im ersten Quartal 2026 ihren Gewinn im Schnitt um 22,8 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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