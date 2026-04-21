Porsche Automobil Holding Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 23.04.26

Die Porsche Automobil Holding steht aktuell im Fokus der Anleger. Im 1. Quartal 2026 verzeichnete der Konzern einen deutlichen Rückgang der Auslieferungen im Jahresvergleich. Insgesamt wurden 60.991 Fahrzeuge ausgeliefert - ein Minus von 15 Prozent.

Der Cayenne bleibt mit 19.183 Einheiten das meistgefragte Modell, gefolgt vom Macan.

- Porsche Automobil Holding WKN: PAH003 - ISIN: DE000PAH0038 - Ticker: PAH3

? Key Takeaways

Schwache operative Entwicklung: Absatzrückgang im Jahresvergleich belastet die kurzfristige Porsche Automobil Holding Prognose, insbesondere durch schwache Nachfrage in China und Modellumstellungen.

Absatzrückgang im Jahresvergleich belastet die kurzfristige Porsche Automobil Holding Prognose, insbesondere durch schwache Nachfrage in China und Modellumstellungen. Attraktive Bewertung: Niedriges KGV und solide Dividendenrendite sprechen dafür, dass die Aktie im Fokus vieler Investoren bleibt und fundamental als unterbewertet gilt.

Niedriges KGV und solide Dividendenrendite sprechen dafür, dass die Aktie im Fokus vieler Investoren bleibt und fundamental als unterbewertet gilt. Charttechnisch angeschlagen: Solange wichtige Widerstände nicht überwunden werden, überwiegt das Risiko weiterer Rücksetzer mit einer eher seitwärts bis abwärts gerichteten Tendenz.

Fundamentaldaten der Porsche Automobil Holding

Aktueller Preis: 33,14 EUR

33,14 EUR Marktkapitalisierung: 5,07 Mrd. EUR

5,07 Mrd. EUR Umsatz 2024: 3,44 Mrd. EUR

3,44 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024): 81,72 %

81,72 % KGV 2025 (Prognose): 3,11

3,11 4-Wochen-Performance: -2,99 %

-2,99 % Dividendenrendite 2025 (Prognose): 5,65 %

5,65 % Bewertung: leicht unterbewertet

leicht unterbewertet Branche: Automobilproduktion

Porsche Automobil Holding Prognose: Absatzentwicklung unter Druck

Zum Jahresstart 2026 zeigt sich eine schwächere operative Entwicklung. Gründe für den Rückgang sind:

Auslaufen des 718 mit Verbrennungsmotor

Übergangsphase beim vollelektrischen Macan

Schwache Nachfrage in China

Regionale Entwicklung:

China: -21 - auf 7.519 Fahrzeuge

-21 - auf 7.519 Fahrzeuge Deutschland: +4 - auf 7.778 Fahrzeuge

+4 - auf 7.778 Fahrzeuge Europa (ohne Deutschland): -18 - auf 14.710 Fahrzeuge

-18 - auf 14.710 Fahrzeuge Nordamerika: -11 - auf 18.344 Fahrzeuge

Nordamerika bleibt mit 30 - Anteil der wichtigste Markt, gefolgt von Europa (24 - Deutschland (13 - und China (12 %).

Ein zentraler Wachstumstreiber in der Porsche Automobil Holding Prognose ist die geplante Einführung des vollelektrischen Cayenne....

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