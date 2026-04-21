© Foto: SOPA Images - Sipa USADie Halliburton-Aktie hat am Dienstag im frühen Handel an der NYSE kräftig zugelegt, nachdem der Ölfeldausrüster mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen hat. Zahlen im Detail. Im ersten Quartal verdiente Halliburton 55 Cent je Aktie. Der Umsatz lag mit 5,4 Milliarden US-Dollar auf dem Niveau des Vorjahres. Analysten hatten im Durchschnitt lediglich mit 50 Cent je Aktie und Erlösen von 5,3 Milliarden US-Dollar gerechnet. An der Börse kamen die Zahlen gut an. Im frühen Handel an der New York Stock Exchange legte die Aktie zeitweise um rund 4,5 Prozent auf 38,32 US-Dollar zu. Auffällig war vor allem die starke Entwicklung in Lateinamerika. Dort kletterte der …Den vollständigen Artikel lesen
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