Trotz eines massiven Gewinnsprungs und prall gefüllter Auftragsbücher stellt sich für Investoren von RTX Corporation eine entscheidende Frage: Ist der Gipfel der Rallye bereits erreicht oder ist die Aktie erst richtig warmgelaufen? Earnings Beat RTX, einer der weltweit größten Luftfahrt- und Verteidigungskonzerne aus den USA, lieferte heute Morgen ein Quartalsergebnis, das in fast allen Bereichen überzeugte und hob zudem seine Prognosen an. Der Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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