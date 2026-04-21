Obwohl die neue iPhone-Generation erst im September 2026 erscheint, heizt sich die Gerüchteküche immer mehr auf. Neben möglichen Funktionen und der Ausstattung ist jetzt auch die potenzielle Farbgestaltung für iPhone 18 Pro (Max) durchgesickert. Das iPhone 17 Pro (Max) kam beim Release im September 2025 unter anderem in der Signalfarbe "Cosmic Orange". Insbesondere in China, wo viel Wert auf Statussymbole gelegt wird, stellte sich das orangene Modell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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