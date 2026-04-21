Bern - In der Schweiz soll das Verbot neuer Atomkraftwerke fallen. Dieser Ansicht ist die zuständige Kommission des Nationalrates. Eine knappe Mehrheit will das Kernenergiegesetz entsprechend anpassen. Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates (Urek-N) beschloss mit 13 zu 12 Stimmen, den Bau neuer AKW grundsätzlich wieder zuzulassen, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Sie stellte sich hinter den indirekten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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