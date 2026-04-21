Genf - Der Bankensoftwarehersteller Temenos ist bei der CFO-Suche fündig geworden. Daniel Schmucki übernimmt zum 3. August 2026 als Finanzchef beim Westschweizer Unternehmen. Schmucki kommt von der Schweizer Börse SIX und bringt über 30 Jahre Führungserfahrung mit, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Er ist seit neun Jahren bei der Finanzmarktinfrastrukturbetreiberin als CFO tätig. Seit Januar war sein geplanter Abgang dort bekannt. Vor seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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