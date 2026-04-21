Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag unter dem Eindruck einer weiterhin äusserst angespannten Lage im Nahen Osten deutlich an Terrain eingebüsst. Nachdem der Leitindex SMI bereits am Vortag um gut 1 Prozent abgerutscht war, fiel er am Berichtstag beinahe bis auf 13'100 Punkte zurück. Nebst konjunktursensitiven Werten belasteten vor allem auch die Abgaben der Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis die hiesige Börse. Im Iran sei zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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