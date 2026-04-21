EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Goldman Sachs Bank Europe SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Goldman Sachs Bank Europe SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort: https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsbe/2025/GSBE-FY25-German-GAAP-Annual-Report-DE.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort: https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsbe/2025/GSBE-FY25-German-GAAP-Annual-Report-EN.pdf
21.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Goldman Sachs Bank Europe SE
|Marienturm, Taunusanlage 9 - 10
|60329 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|www.gs.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2312408 21.04.2026 CET/CEST
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