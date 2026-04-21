© Foto: Tim Goode - PA WireDie Erholung am Aktienmarkt weckt Begehrlichkeiten. Jetzt greifen Anlegerinnen und Anleger wieder bei Meme-Aktien zu - eine Chance auch für die GameStop-Aktie? Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - GameStop Die in den vergangenen Wochen starke Gesamtmarkterholung hat viele Anlegerinnen und Anleger, darunter auch institutionelle, wie Hedgefonds, auf dem falschen Fuß erwischt. Nach der Eskalation des Iran-Krieges war die Unsicherheit angesichts explodierender Energiepreise groß. Marktteilnehmende begannen, verstärkt auf fallende Kurse zu wetten. Der Waffenstillstand sorgte dann für eine Erholungsrallye mit Seltenheitswert. Der US-Technologieindex Nasdaq 100 kletterte 13 Tage in …Den vollständigen Artikel lesen
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