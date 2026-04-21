The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.04.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.04.2026
ISIN Name
FR0014016QJ7 KLEPIERRE 26/37 MTN 2
IT0000784196 BCA POP.DI SONDRIO EO 3
LU0882168494 CONSTELLATION OIL SVS. H.
US04351P1012 ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1
US2577382037 DONGFENG MOTOR H ADR 50
US89977P1066 TUNIU SP.ADR 1 DL-,0001
XS2053846262 ALTICE FRAN. 19/28 REGS
XS2798884560 TELECOM ITAL 24/55
