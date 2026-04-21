DJ Deutsche Telekom erwägt vollständige Übernahme von T-Mobile US - Agentur

DOW JONES--Die Deutsche Telekom erwägt einem Agenturbericht zufolge einen vollständigen Zusammenschluss mit ihrer US-Sparte T-Mobile US. Der Telekommunikationskonzern habe die Idee diskutiert, eine neue Holdinggesellschaft zu gründen, berichtet Bloomberg. Diese solle ein Übernahmeangebot auf Aktienbasis sowohl für Anteile der Deutschen Telekom als auch von T-Mobile abgeben. Es entstünde ein multinationaler Telekommunikationskonzern.

Die Deutsche Telekom ist mit einer Beteiligung von rund 53 Prozent bereits der größte Aktionär von T-Mobile. Ein Sprecher der Deutschen Telekom lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Der mögliche Deal würde eine einzige, vereinfachte Unternehmensgruppe schaffen. Die Gruppe würde die Geschäftstätigkeiten der Deutschen Telekom und von T-Mobile kontrollieren. Zudem befände sie sich im gemeinsamen Besitz der derzeitigen Investoren beider Unternehmen.

Das kombinierte Unternehmen könnte anschließend eine Börsennotierung in den USA und an einer großen europäischen Börse anstreben, so Bloomberg. Die Details seien aber noch nicht ausgearbeitet.

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April 21, 2026 14:36 ET (18:36 GMT)

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