Bern - In der Schweiz soll der Bau neuer Atomkraftwerke wieder möglich werden. Dieser Meinung ist die zuständige Kommission des Nationalrates. Eine knappe Mehrheit will das Kernenergiegesetz entsprechend anpassen und damit eine diversifizierte Stromversorgung erreichen. Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates (Urek-N) beschloss mit 13 zu 12 Stimmen, AKW-Neubauten grundsätzlich wieder zuzulassen, wie die Parlamentsdienste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab