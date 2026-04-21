Da 94 der Hersteller 2026 ihre KI-Investitionen erhöhen, ermöglicht Lenovo den Übergang vom Pilotprojekt zur Serienproduktion mit Lösungen, die bereits messbare Verbesserungen bei Kosten, Qualität und betrieblicher Leistung erzielen

Angesichts anhaltender Schwankungen in der Lieferkette und steigender betrieblicher Komplexität stehen Hersteller unter zunehmendem Druck, ihre Effizienz, Widerstandsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit zu verbessern. In diesem Umfeld ist KI nicht länger ein Zukunftsziel, sondern eine betriebliche Notwendigkeit. Da 94 planen, ihre KI-Investitionen 2026 zu erhöhen1 und eine Rendite von 2,86 US-Dollar pro ausgegebenem Dollar erwartet wird2, hat sich der Schwerpunkt von der Experimentierphase zur Umsetzung verlagert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260421197147/de/

ThinkStation PGX and Lenovo ThinkEdge Solution 2

Auf der Hannover Messe 2026 demonstriert Lenovo in Zusammenarbeit mit NVIDIA, wie Hersteller diese Lücke schließen können, indem sie KI-Lösungen einsetzen, die sich bereits in großem Maßstab in den eigenen globalen Betrieben bewährt haben und messbare Verbesserungen bei Vorlaufzeit, Kosten, Qualität und Produktivität liefern.

"Hersteller brauchen keine weiteren KI-Pilotprojekte. Sie brauchen KI, die in großem Maßstab in der Produktion eingesetzt wird", sagte Jonathan Wu, Chief Technology Officer für Smart Manufacturing bei Lenovo. "Bei Lenovo haben wir dies bereits in unseren eigenen globalen Fertigungsbetrieben umgesetzt und dabei erhebliche Verbesserungen bei Durchlaufzeiten, Kosten und Produktivität erzielt. An unserem größten Standort in Nordamerika konnten wir durch den Einsatz von KI- und Gen-AI-fähigen Lösungen die Durchlaufzeiten um 85 reduzieren, die Logistikkosten um 42 senken und die Produktivität um 58 steigern. Diese Erfahrung geben wir an unsere Kunden weiter."

Verbesserung von Qualität und Leistung durch KI in vernetzten Produktionssystemen

Bei der Qualitätsverbesserung in der Fertigung geht es nicht mehr um isolierte Prüfpunkte, sondern um die Vernetzung von Daten und Entscheidungsfindung über das gesamte Produktionssystem hinweg.

Lenovo setzt KI in allen Produktionsumgebungen ein, um Echtzeit-Erkennung, schnellere Ursachenanalyse und kontinuierliche Verbesserung zu ermöglichen. Durch die Kombination von Computer Vision, Edge-KI und digitalen Zwillingen können Hersteller Fehler sofort erkennen, Schwankungen reduzieren und sofort auf Probleme reagieren, bevor sie sich auf nachgelagerte Prozesse auswirken. Diese Fähigkeiten gehen über einzelne Produktionslinien hinaus und verknüpfen Qualitätserkenntnisse mit Materialfluss, Anlagenleistung und vorgelagerten Inputs, um ein anpassungsfähigeres und widerstandsfähigeres Fertigungssystem zu schaffen.

In Werken in Brasilien, Ungarn und Mexiko hat Lenovo seine Roboterzelle zur automatischen Qualitätsprüfung eingesetzt und damit messbare Verbesserungen bei Qualität, Konsistenz und Effizienz erzielt.

Aufrechterhaltung des Produktionsflusses durch autonome Intralogistik

Die Produktionsleistung hängt nicht nur davon ab, was an der Linie geschieht, sondern auch davon, wie effektiv Materialien durch das Werk transportiert werden.

Lenovos Mehrzweckroboter ermöglichen eine adaptive Echtzeit-Automatisierung über Arbeitsabläufe hinweg, wie z. B. die Lieferung an die Produktionslinie, Kommissionierung, Konfektionierung und den Materialtransport zwischen Produktionsstufen.

Durch die Verbesserung des Materialflusses und die Verringerung der Abhängigkeit von manuellen Prozessen können Hersteller eine stabilere Produktion aufrechterhalten, die Gesamtanlageneffektivität steigern und den Betrieb besser an die sich ändernde Nachfrage anpassen.

_______________________ 1CIO Playbook 2026: The Race for Enterprise AI 2 CIO Playbook 2026: The Race for Enterprise AI

Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette durch Echtzeit-Transparenz auf mehreren Ebenen

Aufbauend auf seiner Erfahrung bei der Einführung von KI in Fertigungsumgebungen wendet Lenovo diese Fähigkeiten auch auf breitere betriebliche Ökosysteme an, von der Lieferkettenkoordination bis zur Echtzeit-Systemüberwachung.

Vernetzte Lieferketten mit Lenovo iChain. Lenovo iChain verbindet Lieferanten, Logistikpartner und Fertigungsbetriebe durch einen gesicherten Datenaustausch in Echtzeit. Dies verbessert die Koordination zwischen Materialversorgung und Produktionsplanung, erhöht die Transparenz über mehrstufige Lieferketten hinweg und hilft Herstellern, effektiver auf Nachfrageschwankungen zu reagieren. Lenovos Führungsrolle im Bereich Lieferkettenbetrieb wurde in den "Gartner Supply Chain Top 25" für 2025 gewürdigt, wo das Unternehmen den achten Platz belegte.

Lenovo iChain verbindet Lieferanten, Logistikpartner und Fertigungsbetriebe durch einen gesicherten Datenaustausch in Echtzeit. Dies verbessert die Koordination zwischen Materialversorgung und Produktionsplanung, erhöht die Transparenz über mehrstufige Lieferketten hinweg und hilft Herstellern, effektiver auf Nachfrageschwankungen zu reagieren. Lenovos Führungsrolle im Bereich Lieferkettenbetrieb wurde in den "Gartner Supply Chain Top 25" für 2025 gewürdigt, wo das Unternehmen den achten Platz belegte. KI-gesteuerte Betriebsüberwachung. Um die Erkennung und Behebung von Problemen zu verbessern, bietet Lenovo KI-gesteuerte Überwachungslösungen an, die stabile Produktionsumgebungen gewährleisten und das Risiko ungeplanter Ausfälle verringern. Der Elektronikhersteller Hisense hat diese Lösungen in seinen gesamten Betriebsumgebungen implementiert, um die Systemtransparenz und die Reaktionszeiten zu verbessern. Dies führte zu einer 100-prozentigen Überwachungsabdeckung, einer Reduzierung des Alarmvolumens um 40 und einer um 50 schnelleren Problemuntersuchung.

Skalierung von KI in die Produktion mit bewährter, durchgängiger Umsetzung

Die meisten KI-Initiativen in der Fertigung kommen vor Erreichen der Produktion zum Stillstand nicht wegen fehlender Tools, sondern weil diese Tools nicht für den Einsatz in komplexen Live-Umgebungen konzipiert oder erprobt sind.

Lenovo schließt diese Lücke durch die Bereitstellung von KI-Lösungen, die bereits in großem Maßstab in den eigenen globalen Fertigungsbetrieben laufen. Diese Erfahrung führt zu einer schnelleren Bereitstellung, geringeren Umsetzungsrisiken und messbaren geschäftlichen Auswirkungen vom ersten Tag an.

Lenovos Hybrid-KI-Vorteil vereint Infrastruktur, Daten, Modelle und Dienste in einer einzigen, integrierten Umgebung, die Edge, Cloud und On-Premises umfasst. Noch wichtiger ist, dass sie für reale Bedingungen ausgelegt ist so können Hersteller schneller, sicherer und kontrollierter vom Pilotprojekt zur Produktion übergehen.

Validierung vor der Bereitstellung: Die Lenovo ThinkStation PGX mit dem NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip verfügt über geschützte Sandbox- und Simulationsfunktionen wie NVIDIA Isaac Sim, um Robotersysteme vor der Bereitstellung zu trainieren und zu validieren, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit autonomer Maschinen zu verbessern und komplexe industrielle Arbeitsabläufe zu simulieren, um Automatisierungsprojekte zu beschleunigen.

verfügt über geschützte Sandbox- und Simulationsfunktionen wie NVIDIA Isaac Sim, um Robotersysteme vor der Bereitstellung zu trainieren und zu validieren, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit autonomer Maschinen zu verbessern und komplexe industrielle Arbeitsabläufe zu simulieren, um Automatisierungsprojekte zu beschleunigen. Bereitstellung am Einsatzort: Lenovo ThinkEdge zur Unterstützung von Anwendungsfällen wie visueller Inspektion, vorausschauender Wartung und autonomen Systemen. Die Verarbeitung von Daten und die Ausführung von KI-Modellen am Einsatzort ermöglichen eine Entscheidungsfindung in Echtzeit, während die Daten lokal verbleiben, um regulatorische und souveränitätsbezogene Anforderungen zu erfüllen.

Die Fertigungslösungen von Lenovo werden auf der Hannover Messe in Halle 15, Stand G76, vorgestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://techtoday.lenovo.com/ww/en/solutions/manufacturing/offerings

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, belegt Platz 196 in der Fortune Global 500 und bedient täglich Millionen Kunden in 180 Märkten. Geleitet von der Vision "Smarter Technology for All" (Intelligentere Technologie für alle) hat Lenovo auf seinem Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller aufgebaut und ein umfassendes Portfolio aus KI-fähigen, KI-bereiten sowie KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Storage, Edge, High-Performance-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen sowie Services entwickelt. Durch kontinuierliche Investitionen in wegweisende Innovationen gestaltet Lenovo eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle. Lenovo ist an der Börse Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gelistet. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.lenovo.com sowie im StoryHub.

LENOVO, THINKSTATION und THINKEDGE sind Marken von Lenovo. NVIDIA ist eine Marke der NVIDIA Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2026 Lenovo Group Limited. Alle Rechte vorbehalten.

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