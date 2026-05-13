Als einer von nur zwei "Star Performern" wurde Lenovo dafür ausgezeichnet, CIOs im Mittelstand bei der Kostensenkung, einem schnelleren Onboarding und Produktivitätssteigerungen zu unterstützen.

Lenovo wurde von der Everest Group im Rahmen des Digital Workplace Services PEAK Matrix' Assessment 2026 für mittelständische Unternehmen als Leader und Star Performer gewürdigt. Diese Anerkennung spiegelt die Fähigkeit von Lenovo wider, mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, IT-Supportkosten zu senken, die Wertschöpfung zu beschleunigen und die Produktivität der Belegschaft in großem Maßstab zu steigern.

Mithilfe der Digital Workplace Solutions (DWS) von Lenovo sind Kunden in der Lage, ihre Prozesse zu beschleunigen, Kosten zu senken und die Mitarbeitererfahrung zu verbessern. So erreichen neue Mitarbeiter ihre volle Produktivität bis zu 50 schneller, die Mitarbeiterzufriedenheit steigt um 30 %, die Supportkosten für Endanwender sinken um bis zu 30 und bis zu 40 der Probleme werden proaktiv gelöst, um Ausfallzeiten und Betriebsunterbrechungen zu minimieren1

Um diese Ergebnisse zu erzielen, vereint Lenovo Geräte, Services und Intelligenz in einem einzigartigen, skalierbaren Bereitstellungsmodell, das speziell auf den Mittelstand ausgerichtet ist. Durch Lifecycle-Services in globalem Maßstab, KI-gestützte Automatisierung und Erkenntnisse aus Lenovo xIQ sowie nutzungsbasierte Flexibilität über TruScale DaaS erhalten Kunden kontinuierliche Transparenz und Kontrolle über ihren digitalen Arbeitsplatz. Mit diesem integrierten Ansatz können IT-Führungskräfte schneller agieren, Kosten senken, die Sicherheit erhöhen und die Mitarbeitererfahrung proaktiv verbessern, und das bei geringerer operativer Komplexität.

Evaluierungsrahmen

Das PEAK Matrix Assessment basiert auf einer umfassenden Methodik zur Bewertung von Dienstleistern. Die Everest Group würdigte Lenovo in ihrer Analyse in zwei entscheidenden Bereichen:

Marktwirkung: Marktakzeptanz, Portfolio-Mix und geschaffener Mehrwert

Marktakzeptanz, Portfolio-Mix und geschaffener Mehrwert Vision und Kompetenz: Vision und Strategie; Leistungsspektrum; Innovation und Investitionen; sowie Vertriebspräsenz

Lenovo wurde als Leader in Bezug auf seine allgemeine Marktführerschaft anerkannt. Leaders beweisen hohe Kompetenz in der Kundenbetreuung und stellen Lösungen bereit, die exakt auf die spezifischen Anforderungen des Segments zugeschnitten sind. Sie gewährleisten eine hohe Kundenzufriedenheit durch ausgewogene Portfolios, eine klare Vision für den Mittelstand sowie robuste, kontextualisierte Lösungen, die durch marktoptimierte Talent- und Bereitstellungsmodelle gestützt werden. Neben Technologien der nächsten Generation (einschließlich generativer und agentischer KI) setzen sie auf Partnerschaften mit auf den Mittelstand spezialisierten Technologieanbietern, um gemeinsam entwickelte Lösungen und gemeinsame Markteinführungen zu ermöglichen. Dies beschleunigt die Wertschöpfung und führt zu messbaren betrieblichen Ergebnissen. Um einzigartige Vorteile bieten zu können, müssen Leader ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickeln.

Die Auszeichnung von Lenovo als Star Performer, als einer von nur zwei anerkannten Anbietern, stellt eine bedeutende Verbesserung gegenüber dem Vorjahr dar, und zwar in Bezug auf Marktwirkung und Kompetenz.

Schlüsselfaktoren, die zur Auszeichnung von Lenovo als Star Performer geführt haben:

Nachgewiesener Geschäftserfolg: Ein starkes Wachstum bei der Einführung von Digital Workplace Solutions in mittelständischen Unternehmen, getrieben durch die Fähigkeit, Komplexität zu reduzieren und die IT-Effizienz zu steigern

Schnellere Problemlösung und Einarbeitung: Kunden nennen die Reaktionsschnelligkeit von Lenovo und das integrierte Support-Modell als entscheidende Faktoren für minimale Ausfallzeiten und eine beschleunigte Transformation

KI-gestützte Service-Innovation: Kontinuierliche Investitionen in hyper-personalisierte, KI-gestützte Workplace Services, die die Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter fördern

Ökosystem-getriebene Skalierung: Ein fokussiertes Partner-Ökosystem, das Co-Creation und eine schnellere Implementierung ermöglicht und Kunden dabei unterstützt, Lösungen mit Vertrauen zu skalieren

Infolgedessen konnte Lenovo seine Position als Leaders gegenüber dem Vorjahr stärken.

"Die Everest Group ist für ihre gründliche Forschung bekannt und die Auszeichnung als Leader und Star Performer in ihrem DWS PEAK Matrix Assessment ist eine großartige Bestätigung der Lösungen und Services, mit denen wir unsere mittelständischen Kunden unterstützen", sagte Rakshit Ghura, Vice President und General Manager, Digital Workplace Solutions bei Lenovo. "Die Anerkennung bestätigt unsere Innovationskraft und unseren kundenorientierten Support von KI-gestützter Persona-Identifikation für hochgradig personalisierte Nutzererlebnisse und Servicebereitstellung bis hin zu anerkannt schnellen Deployments mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit, integriertem Support und strukturierter Transformationsmethodik. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Anforderungen dieses Segments zu erfüllen."

Weitere Information zum Everest Group Digital Workplace Services PEAK Matrix Assessment 2026 Mid-Market Enterprises finden Sie hier.

Weitere Informationen zu den Digital Workplace Solutions von Lenovo finden Sie auf unserer hier.

1 Laut interner Statistik von Lenovo.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, belegt Platz 196 in der Fortune Global 500 und bedient täglich Millionen Kunden in 180 Märkten. Geleitet von der Vision "Smarter Technology for All" (Intelligentere Technologie für alle) hat Lenovo auf seinem Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller aufgebaut und ein umfassendes Portfolio aus KI-fähigen, KI-bereiten sowie KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Storage, Edge, High-Performance-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen sowie Services entwickelt. Durch kontinuierliche Investitionen in wegweisende Innovationen gestaltet Lenovo eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle. Lenovo ist an der Börse Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gelistet. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.lenovo.com sowie im StoryHub.

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