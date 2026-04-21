NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 31,40 Euro belassen. Bewertungsgewinne der Aurubis-Beteiligung außen vor gelassen, seien übertroffene Erwartungen nicht mehr so bedeutend, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Bereinigt darum wirke das Ergebnis in etwa wie erwartet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006202005
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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