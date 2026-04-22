VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 21. April 2026 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQB:GPTRF)(FWB:GPB) ("Grande Portage" oder das "Unternehmen") freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 15. April 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen technischen Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das Goldprojekt New Amalga ("New Amalga" oder das "Projekt"), das sich etwa 25 km nördlich der Stadt Juneau im Südosten Alaskas, USA, befindet, auf SEDAR+ eingereicht hat.

Der Bericht wurde im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101- Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt. Der Bericht mit dem Titel "PRELIMINARY ECONOMIC ASSESSMENT FOR THE NEW AMALGA GOLD PROJECT" mit Stichtag 11. Februar 2026 wurde für GPG von SRK Consulting Canada Inc., Core Geoscience LLC., OreLogic LLC., DRW Geological Consultants Ltd. und RESPEC Inc. angefertigt. Der Bericht kann unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ eingesehen werden und wird auch auf der Website des Unternehmens verfügbar gemacht.

Die Pressemitteilung von GPG vom 15. April 2026 (mit dem Titel "Grande Portage Resources gibt Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das Goldprojekt New Amalga im Südosten Alaskas bekannt") fasst die wichtigsten Ergebnisse, Annahmen und Schätzungen der PEA für New Amalga zusammen. Das Unternehmen freut sich mitteilen zu können, dass es keine wesentlichen Unterschiede zwischen den wichtigsten Ergebnissen, Annahmen und Schätzungen in der PEA für New Amalga und der Pressemitteilung von GPG vom 15. April 2026 gibt.

AUSBLICK FÜR 2026

Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen des PEA-Berichts für das Goldprojekt New Amalga rechtfertigen weitere Investitionen in die Projektentwicklung. Der zukunftsorientierte Plan für das Projekt umfasst die erforderlichen Arbeiten zur Weiterführung des Projekts durch den Umweltprüfungs- und Genehmigungsprozess sowie die fortgesetzte Weiterentwicklung der Projektplanung und der wirtschaftlichen Optimierung, einschließlich der laufenden Untersuchung aller potenziellen Verarbeitungsoptionen. Wie im PEA-Bericht erwähnt, könnten höhere Goldausbeuten und das Potenzial für reduzierte Transportkosten erreicht werden, indem das Material zur CIP/CIL-Auslaugung und Veredelung zu Doré-Barren an eine regionale Anlage geschickt wird. Dies hat das Potenzial, den Cashflow und den Kapitalwert des Projekts im Vergleich zum Basisszenario zu verbessern. Solche Anlagen existieren in der Region, jedoch war ihre Verfügbarkeit bisher durch verschiedene Faktoren eingeschränkt.

Zu den für 2026 geplanten Aufgaben gehören:

- Diamantbohrungen über ca. 4.300 Meter in bis zu 14 Bohrlöchern, Installation von Bohrlochinstrumenten, Oberflächenkartierung und Grabenprobenahme. Als eine der wichtigsten Empfehlungen der PEA dient dieses Programm der Charakterisierung der geotechnischen und hydrogeologischen Aspekte des Lagerstättengesteins, um die für die Umweltprüfung und das Genehmigungsverfahren erforderlichen Daten zu sammeln sowie als Grundlage für die Minenentwicklungspläne zu dienen. Es wird zudem zur weiteren Definition im Hinblick auf eine Höherstufung der Ressourcenklassifizierung beitragen.

- Bau einer Infrastruktur zur Umweltüberwachung, einschließlich Wetterstationen und Ausrüstung zur Überwachung von Wasserläufen. Diese Anlagen werden nicht nur in die Umweltprüfung und das Genehmigungsverfahren einfließen, sondern auch als langfristige Infrastruktur für die Überwachung während des künftigen Betriebs dienen.

- Vorbereitung des Baus des ersten Abschnitts der Zufahrtsstraße über staatliches Land, vorbehaltlich des Erhalts einer Wegerechtsvereinbarung mit dem Bundesstaat Alaska (derzeit im Prüfungs- und öffentlichen Bekanntmachungsverfahren der Behörde)

- Zahlreiche Umwelt-Baseline-Studien, die für die Umweltprüfung und das Genehmigungsverfahren erforderlich sind, darunter Wildtier- und Vogelbestandserhebungen, Feuchtgebietserhebungen, laufende Oberflächenwasserprobenahmen, kulturelle und archäologische Erhebungen, geochemische Studien, sozioökonomische Studien und mehr.

- Zusätzliche Engineering-Arbeiten zur Erstellung eines formellen Betriebsplans, der als Grundlage für die Umweltprüfung und das Genehmigungsverfahren dient

IM NAMEN DES BOARD

"Ian Klassen"

Ian M. Klassen

President & Chief Executive Officer

Tel: (604) 899-0106

E-Mail: Ian@grandeportage.com

Über Grande Portage:

Grande Portage Resources Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Minenprojekts New Amalga konzentriert, das aus der Goldentdeckung bei Herbert hervorgegangen ist und sich etwa 25 km nördlich von Juneau (Alaska) befindet. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet New Amalga. Das Goldsystem New Amalga ist in Längsrichtung und in die Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs Hauptkomposit-Adern-Verwerfungsstrukturen, die Quarz-Sulfid-Adern mit Bandstruktur enthalten. Das Projekt liegt prominent innerhalb des 160 km langen Juneau-Goldgürtels, in dem bereits über acht Millionen Unzen Gold gefördert wurden.

Informationen zur PEA und Warnhinweis zu vermuteten Mineralressourcen

Der in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) bewertete Abbauplan ist vorläufiger Natur und umfasst vermutete Mineralressourcen gemäß der Definition in NI 43-101, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen darauf anzuwenden, die eine Umwandlung in Mineralreserven ermöglichen würden. Es müssen zusätzliche Bohrungen und technische Studien durchgeführt werden, um die Rentabilität vollständig zu bewerten. Es besteht keine Gewissheit, dass eine Produktionsentscheidung zur Erschließung des Goldprojekts New Amalga getroffen wird oder dass die in der PEA beschriebenen wirtschaftlichen Ergebnisse realisiert werden. Die Minenplanung und die Abbaupläne, die metallurgischen Fließschemata und die Entwürfe der Aufbereitungsanlagen erfordern weitere detaillierte Arbeiten, wirtschaftliche Analysen und interne Studien, um zufriedenstellende Betriebsbedingungen und Entscheidungen hinsichtlich der angestrebten zukünftigen Produktion sicherzustellen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es beim Goldprojekt New Amalga keine Mineralreserven und somit kein Material, das der Definition von "Erz" gemäß NI 43-101 entsprechen würde. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Es besteht keine Gewissheit, dass vermutete Mineralressourcen in nachgewiesene oder angedeutete Mineralressourcen umgewandelt werden oder dass ein Teil der hierin erörterten Mineralressourcen in Zukunft in Mineralreserven umgewandelt wird.

Eine Beschreibung des Datenüberprüfungsprozesses und seiner Einschränkungen, der zugrunde liegenden Annahmen sowie der Ergebnisse des Qualitätssicherungsprogramms in Bezug auf Explorationsdaten finden Sie im technischen Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit dem Titel "PRELIMINARY ECONOMIC ASSESSMENT FOR THE NEW AMALGA GOLD PROJECT" mit Gültigkeitsdatum 11. Februar 2026.

Kyle Mehalek, P.E., ist der qualifizierte Sachverständige (QP) im Sinne von NI 43-101 und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Mehalek ist im Sinne von NI 43-101 unabhängig von Grande Portage.

Warnhinweis für US-Anleger

Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde gestattet US-Bergbauunternehmen, in ihren bei der SEC eingereichten Unterlagen nur solche Mineralvorkommen anzugeben, die ein Unternehmen wirtschaftlich und rechtlich fördern oder produzieren kann. Wir verwenden in diesem Bericht bestimmte Begriffe wie "nachgewiesen", "angedeutet", "vermutet" und "Ressourcen", deren Verwendung in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von in den USA registrierten Unternehmen gemäß den SEC-Richtlinien strengstens untersagt ist.

Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Absichten des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder die Geschäftsleitung davon ausgeht, dass eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Ergebnis eintreten wird. Zukunftsgerichtete Informationen sind an Begriffen wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "schätzt", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" zu erkennen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die Ergebnisse der PEA, einschließlich IRR und Kapitalwert, Lebensdauer der Mine und Produktion, Kapital- und Investitionskosten, Kostenschätzungen; Genehmigungsbeschränkungen sowie den Minenplan, einschließlich der Infrastrukturanforderungen, wie dem Lastkahnanlegeplatz am Cascade Point, und zukünftige Pläne, zusätzlich zum Potenzial für höhere Goldausbeuten und potenziell geringere Transportkosten durch den Transport des Materials zu einer regionalen Anlage zur CIP/CIL-Auslaugung und Veredelung zu Doré-Barren, was das Potenzial zur Steigerung der Projekt-Cashflows und des Kapitalwerts im Vergleich zum Basisszenario mit sich bringt; die Einreichung der PEA, einschließlich des Zeitplans dafür; Mineralressourcen; Abnahmebedingungen; ökologische Vorteile des Minenplans; erwartete soziale und wirtschaftliche Vorteile für die Region Juneau; Pläne für 2026, einschließlich Bohrungen, Bauarbeiten und Studien sowie deren Zeitplan; und zukünftige Goldpreise. Da zukunftsgerichtete Informationen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, wie in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben. Zu den Annahmen, auf denen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren, gehören unter anderem: Ergebnisse künftiger Explorationen; Goldpreise; die Genauigkeit der Ergebnisse der PEA, einschließlich der wichtigsten Annahmen und Methoden zur Bestimmung der Mineralressourcen und der Ergebnisse der PEA; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten; die Fähigkeit, künftige Pläne umzusetzen; Wechselkurse; die Fähigkeit, Finanzmittel zu beschaffen; sowie Änderungen im regulatorischen Umfeld oder in der lokalen Gemeinschaft; Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen: Ergebnisse weiterer Explorationen; Risiken im Zusammenhang mit Mineralrechten, Genehmigungen und Zulassungen; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung künftiger Pläne; Schwankungen des Goldpreises und der Wechselkurse; Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung von Finanzmitteln; Länderrisiken; regulatorische Risiken und Verbindlichkeiten; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens näher beschrieben sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Profil des Unternehmens abgerufen werden können. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung auf bestimmte Finanzkennzahlen oder -kennziffern Bezug genommen, darunter die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) pro Unze, die nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften ("IFRS") nicht anerkannt sind und dementsprechend Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen darstellen. Diese Kennzahlen und Kennziffern haben nach den IFRS keine standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen ausgewiesen werden. Das Unternehmen hat diese Kennzahlen aufgenommen, um zusätzliche Informationen bereitzustellen; sie sollten jedoch nicht isoliert betrachtet werden, sondern im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss des Unternehmens und den darin enthaltenen Kennzahlen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Kennzahl der AISC die bestehenden, vom Unternehmen gemeldeten IFRS-Kennzahlen und -Kennziffern ergänzt und Investoren zusätzliche Informationen zur Bewertung des Unternehmens liefert. Die AISC werden berechnet, indem die operativen Cash-Kosten einer Mine zu ihren laufenden nachhaltigen Investitionskosten addiert werden, wie z. B. der Ersatz von Ausrüstung und die fortschreitende Erschließung der Mine, um das gesamte Ausmaß der abzubauenden Mineralisierung zu erschließen, die zur Aufrechterhaltung des Produktionsniveaus erforderlich sind. Durch die Einbeziehung von Aufbereitungs- und Veredelungskosten sowie der Metallausbeute bietet die Kennzahl der AISC eine umfassende Kennzahl, die die gesamten wirtschaftlichen Kosten für die Produktion und den Verkauf einer Unze Gold langfristig nach Fertigstellung der Mine widerspiegelt. Da die Kennzahl der AISC auf zukunftsorientierter Basis angegeben wird, ist das Unternehmen nicht in der Lage, eine quantitative Überleitung zu den am ehesten vergleichbaren historischen Kennzahlen nach IFRS vorzulegen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Absichten des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder die Geschäftsleitung davon ausgeht, dass eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Ergebnis eintreten wird. Zukunftsgerichtete Informationen sind an Begriffen wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "schätzt", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" zu erkennen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die Ergebnisse der PEA, einschließlich IRR und Kapitalwert, Lebensdauer der Mine und Produktion, Kapital- und Investitionskosten, Kostenschätzungen; Genehmigungsbeschränkungen sowie den Minenplan, einschließlich der Infrastrukturanforderungen und zukünftige Pläne, zusätzlich zum Potenzial für höhere Goldausbeuten und potenziell geringere Transportkosten durch den Transport des Materials zu einer regionalen Anlage zur CIP/CIL-Auslaugung und Veredelung zu Doré-Barren, was das Potenzial zur Steigerung der Projekt-Cashflows und des Kapitalwerts im Vergleich zum Basisszenario mit sich bringt; Mineralressourcen; Abnahmebedingungen; ökologische Vorteile des Minenplans; erwartete soziale und wirtschaftliche Vorteile für die Region Juneau; Pläne für 2026, einschließlich Bohrungen, Bauarbeiten und Studien sowie deren Zeitplan; und zukünftige Goldpreise. Da zukunftsgerichtete Informationen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, wie in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben. Zu den Annahmen, auf denen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren, gehören unter anderem: Ergebnisse künftiger Explorationen; Goldpreise; die Genauigkeit der Ergebnisse der PEA, einschließlich der wichtigsten Annahmen und Methoden zur Bestimmung der Mineralressourcen und der Ergebnisse der PEA; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten; die Fähigkeit, künftige Pläne umzusetzen; Wechselkurse; die Fähigkeit, Finanzmittel zu beschaffen; sowie Änderungen im regulatorischen Umfeld oder in der lokalen Gemeinschaft. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen: Ergebnisse weiterer Explorationen; Risiken im Zusammenhang mit Mineralrechten, Genehmigungen und Zulassungen; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung künftiger Pläne; Schwankungen des Goldpreises und der Wechselkurse; Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung von Finanzmitteln; Länderrisiken; regulatorische Risiken und Verbindlichkeiten; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens näher beschrieben sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Profil des Unternehmens abgerufen werden können. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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QUELLE: Grande Portage Resources Limited

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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