Manchmal braucht eine gute Idee einfach ihre Zeit. Bei dynaCERT hat diese Zeit nun Früchte getragen. Was vor zwei Jahrzehnten als Tüftlerprojekt begann, steht heute mit vielen verbauten Einheiten, frischem Führungsteam und einem Vertriebsrollout auf drei Kontinenten da. Die Technologie ist simpel, der Markt riesig, der Zeitpunkt günstig. Während andere über Wasserstoff träumen verkauft dieses kanadische Unternehmen Nachrüstsysteme für Dieselmotoren. Die Richtung stimmt und Analysten sehen noch viel Luft nach oben.Den vollständigen Artikel lesen ...
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