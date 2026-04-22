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WKN: A0B733 | ISIN: NO0010081235 | Ticker-Symbol: D7G
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22.04.26 | 07:46
0,198 Euro
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Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Sonstige
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0,1980,20007:46
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zukunftsbilanzen.de
22.04.2026 06:46 Uhr
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Kurs-Vervielfachung möglich! Jetzt spekulativ bei Plug Power, Nel Asa und Desert Gold genau hinschauen!

Investoren suchen immer mehr verstärkt nach Werten, die nicht nur Stabilität versprechen, sondern echte Ausbruchschancen oder gar Vervielfachungs-Chancen bieten. Während die großen Wasserstoff-Pioniere Plug Power und Nel Asa nach einer langen Durststrecke endlich wieder nach oben tendieren, schickt sich auch ein Goldplayer an, nach oben zu stürmen. Desert Gold Ventures liefert derzeit Fakten, die auf eine massive Unterbewertung hindeuten könnten. Wenn alternative Energien aufgrund globaler Krisen wieder in den Fokus rücken und gleichzeitig der Goldpreis wieder alte Rekordmarken testet, entsteht eine explosive Mischung im Depot, das diese 3 Werte enthält. In diesem Bericht untersuchen wir, warum genau diese drei Aktien das Potenzial haben, ihren Wert in absehbarer Zeit möglicherweise zu vervielfachen. Lesen Sie daher weiter!

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.