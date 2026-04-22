ABB Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Ergebnis des 1. Quartals 2026



22.04.2026 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zürich, Schweiz, 22. April 2026 Starker Auftragseingang, verbesserte Geschäftsperformance und hoher Cashflow

Auftragseingang +32% auf 11 298 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +24%

+24% Umsatz +18% auf 8 734 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +11%

+11% Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 780 Millionen US-Dollar, Marge bei 20,4%

Operatives EBITA 1 von 2 049 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 23,5%

von 2 049 Millionen US-Dollar, Marge bei 23,5% Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,73 US Dollar, +21% 2

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 029 Millionen US-Dollar, +50% 1

Rendite auf das eingesetzte Kapital 27,2% DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN VERÄNDERUNG (In Mio. USD, falls nicht anders angegeben) Q1 2026 Q1 2025 USD Vergleichbare Basis1 Auftragseingang 11 298 8 589 32% 24% Umsatz 8 734 7 382 18% 11% Bruttogewinn 3 440 3 122 10% in % des Umsatzes 39,4% 42,3% -2,9 pkt Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 780 1 474 21% Operatives EBITA1 2 049 1 495 37% 28% 3 In % des operativen Umsatzes1 23,5% 20,3% +3,2 pkt Gewinn aus weitergeführten Aktivitäten, vor Steuern 1 351 1 055 28% Auf ABB entfallender Konzerngewinn 1 324 1 102 20% Unverwässerter Gewinn je Aktie (USD) 0,73 0,60 21%2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 029 684 50% Cashflow aus Geschäftstätigkeit in fortgeführten Aktivitäten 1 011 608 66% Free Cashflow1 1 250 652 92% 1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt "Supplemental Reconciliations and Definitions" in der beigefügten "Q1 2026 Financial Information". 2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 3 Währungsbereinigt (nicht portfoliobereinigt).







«ABB ist mit verbesserter Geschäftsperformance und Rekordaufträgen stark ins Jahr gestartet. Aufgrund unseres hohen Auftragsbestands und der guten Abwicklung in einem dynamischen kurzzyklischen Markt heben wir unsere Wachstums- und Margenerwartungen für 2026 an. Dabei sind wir uns der Risiken bewusst, die sich aus geopolitischen Unsicherheiten ergeben.»

Morten Wierod, CEO Zusammenfassung des CEO



Dank eines allgemein günstigen Marktumfelds und einer verbesserten Geschäftsperformance sind wir stark ins Jahr gestartet. Der Auftragseingang stieg auf vergleichbarer Basis um 24 Prozent auf ein neues Allzeithoch, unterstützt durch alle drei Geschäftsbereiche. Die Nachfrage blieb im gesamten Quartal robust.



Das erste Quartal verlief weitgehend nach Plan, obwohl sich das geopolitische Umfeld erneut verschärfte. Das Wohlergehen unserer betroffenen Mitarbeitenden im Nahen Osten steht für uns an erster Stelle. Wenngleich der Konflikt die Unsicherheiten zweifellos erhöht, ist die Nachfrage nach unserem Elektrifizierungs- und Automationsangebot bisher insgesamt stabil geblieben und unterstützt unsere nun höheren Ambitionen für 2026.



Wir haben beim Umsatz mit einem Plus von 18 Prozent (11 Prozent auf vergleichbarer Basis) ein gutes Ergebnis erzielt und damit unsere ursprünglichen Erwartungen knapp übertroffen. Das operative EBITA stieg um 37 Prozent (28 Prozent in Lokalwährungen). Die Marge lag bei 23,5 Prozent und verbesserte sich um 320 Basispunkte. Davon entfielen 250 Basispunkte auf den Nettoeffekt aus einem Immobilienverkauf; weitere 70 Basispunkte resultierten insbesondere aus der verbesserten Geschäftsperformance Der unverwässerte Gewinn je Aktie wuchs um 21 Prozent.



Der Free Cashflow hat mit 1,3 Milliarden US-Dollar eine neue Rekordmarke für ein erstes Quartal erreicht. Wichtige Treiber waren sowohl die gestiegenen Erträge als auch das Management des Nettoumlaufvermögens. Ebenfalls herausragend war unsere Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von 27,2 Prozent.



Erfreulich war zudem, dass wir von CDP die Note A für Klimaschutz und verantwortungsvolle Wassernutzung erhalten haben. Im Februar wurde unser Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht, der unsere Fortschritte auf dem Weg zu unseren Zielen für 2030 zusammenfasst.



Wir erreichten ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,29 mit einem starken vergleichbaren Auftragseingang in den Geschäftsbereichen Antriebstechnik und Automation von 9 Prozent bzw. 5 Prozent. Die Aufträge im Geschäftsbereich Elektrifizierung legten sprunghaft um 44 Prozent zu. Die stärkste Marktdynamik herrscht weiterhin im Segment Rechenzentren, sie war aber auch positiv bei Investitionen ins Stromnetz. Stark entwickelten sich zudem Bereiche wie die Modernisierungen elektrischer Ausrüstung landgestützter Verkehrsinfrastruktur, Schifffahrt, Hafenautomatisierung, Heizung/Luft/Klima (HLK) und Gebäude. Wie bereits in früheren Quartalen blieben die Kundenaktivitäten in Teilen der Prozessindustrie eher gedämpft.



Es hat mich auch gefreut, dass der Geschäftsbereich Automation das Programm «Automation Extended» eingeführt hat - eine strategische Weiterentwicklung seiner Prozessleitsysteme (DCS). Dies ist ein Schritt in Richtung der nächsten Ära des Industriebetriebs, in der Kunden schrittweise neue Funktionen wie fortgeschrittene Analysen und KI einführen und gleichzeitig Systemintegrität gewährleisten können. Das Programm verbindet die zentrale Steuerung sicher und ohne betriebliche Unterbrechungen mit der digitalen Umgebung, unterstützt durch einen einheitlichen Lifecycle-Service für Management und Wartung. ABB verfügt über die weltweit grösste installierte Basis von Prozessleitsystemen und «Automation Extended» baut unsere Präsenz in der digitalen Welt weiter aus.



Unsere Grundsätze der Kapitalallokation priorisieren organische Investitionen, damit wir unsere Kunden nach dem Local-for-Local-Prinzip bedienen können. In den letzten Jahren hat sich Indien zu unserem geteilten viertgrössten Markt entwickelt. Dort werden wir in diesem Jahr rund 75 Millionen US-Dollar investieren, um unsere Produktionspräsenz und Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in allen Geschäftsbereichen auszubauen. Damit sind wir in der Lage, Wachstumschancen in Indien besser zu nutzen und weitere Märkte in der Region zu bedienen.



Ebenfalls zum Thema Kapitalallokation: Unsere Bilanz ist stark und wir wollen mehr Mittel für Akquisitionen einsetzen. Dabei werden wir jedoch keinerlei Abstriche bei der Wertschöpfung machen - jede Transaktion sollte nachhaltigen Mehrwert liefern und strategisch sinnvoll sein. Im März haben wir unseren Aktionärinnen und Aktionären eine Dividende von 0,94 CHF je Aktie gezahlt. Auf Basis des jüngsten Aktienkurses entspricht dies einer Rendite von rund 1,3 Prozent. Zusätzlich haben wir Anfang Februar unser zuvor angekündigtes Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2,0 Milliarden US-Dollar lanciert - dies entspricht etwa 1,2 Prozent der jüngsten Marktkapitalisierung.



Morten Wierod

CEO



Ausblick

Unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage



Für das zweite Quartal 2026 erwarten wir ein vergleichbares Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich gegenüber dem Vorjahresquartal. Die operative EBITA-Marge sollte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode erhöhen.



Im Gesamtjahr 2026 erwarten wir ein positives Book-to-Bill-Verhältnis und ein vergleichbares Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr. Die operative EBITA-Marge sollte sich im Vergleich zum Vorjahr erhöhen, selbst ohne die im ersten Quartal 2026 erzielten Immobilienerlöse.







Die vollständige Version der Medienmitteilung inkl. aller Appendixe in englischer Sprache finden Sie auf www.abb.com/news



Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung von ABB vom 22. April 2026, die Sie unter www.abb.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.



ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert.

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