ABB Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Zürich, Schweiz, 22. April 2026
Starker Auftragseingang, verbesserte Geschäftsperformance und hoher Cashflow
Morten Wierod, CEO
Zusammenfassung des CEO
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ABB Ltd
|Affolternstrasse 44
|8050 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 43 317 7111
|Internet:
|www.abb.com
|ISIN:
|CH0012221716
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange; Stockholm
|EQS News ID:
|2312078
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2312078 22.04.2026 CET/CEST