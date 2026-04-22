USA Rare Earth investiert 2,8 Milliarden US-Dollar in Brasilien - Was bedeutet das für St George Mining?

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Der globale Markt für Seltene Erden befindet sich erneut im Umbruch. Mit der Ankündigung, den brasilianischen Produzenten Serra Verde Group für insgesamt 2,8 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, setzt USA Rare Earth (ISIN: US91733P1075) ein deutliches Zeichen: Die westlichen Industrienationen wollen ihre Abhängigkeit von China weiter reduzieren. Für australische Entwickler wie St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) könnte dieser Schritt weitreichende Folgen haben - sowohl strategisch als auch marktseitig.

Die Transaktion umfasst die Ausgabe von 126,85 Millionen neuen USAR-Aktien sowie eine Barzahlung von 300 Millionen US-Dollar. Damit sichert sich das Unternehmen die Kontrolle über die Pela-Ema-Mine und die zugehörige Aufbereitungsanlage im brasilianischen Bundesstaat Goiás. Laut Serra-Verde-CEO Thras Moraitis ist die Anlage "der einzige Produzent außerhalb Asiens, der alle vier magnetischen Seltenen Erden in industriellem Maßstab liefern kann". Bis 2027 soll Serra Verde mehr als die Hälfte des gesamten nicht-chinesischen Angebots an schweren Seltenen Erden (HREE) stellen.

Diese Entwicklung ist geopolitisch bedeutsam. Die USA haben bereits zuvor in USAR investiert, und die U.S. International Development Finance Corporation stellt Serra Verde 565 Millionen US-Dollar für die Expansion zur Verfügung. Der Deal passt damit nahtlos in die westliche Strategie, kritische Rohstoffketten zu diversifizieren und zu sichern.

Auch das Macquarie-Research-Dokument, das du hochgeladen hast, unterstreicht diese Dynamik. Dort heißt es, westliche Regierungen würden zunehmend "Nachfrage und Preisstabilität für nicht-chinesische Lieferketten direkt absichern". Zudem hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten mehrere große NdPr-Abnahmeverträge etabliert, häufig mit Preisuntergrenzen von rund 110 US-Dollar/kg - ein wichtiges Signal für die Branche.

Was bedeutet das für St George Mining?

Für SGQ ergeben sich aus der USAR-Serra-Verde-Transaktion sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Die wichtigsten Punkte:

1. Stärkere westliche Lieferketten erhöhen den Bedarf an neuen Projekten

Die Übernahme zeigt, wie ernst es den USA und anderen G7-Staaten mit dem Aufbau unabhängiger Lieferketten ist. Macquarie verweist darauf, dass G7-Mitglieder über neue Partnerschaften und sogar über einen möglichen globalen Preisboden für Seltene Erden diskutieren. Für SGQ könnte dies bedeuten, dass strategische Investoren künftig verstärkt nach zusätzlichen Projekten Ausschau halten, um Abhängigkeiten weiter zu reduzieren.

2. Schweren Seltenen Erden kommt eine neue Schlüsselrolle zu

Serra Verde wird ab 2027 zum dominanten HREE-Lieferanten außerhalb Chinas. Doch auch westliche Industrien wollen vermeiden, sich erneut auf einen einzelnen Produzenten zu verlassen. Juniors wie SGQ, die Explorationspotenzial im Bereich Seltene Erden besitzen, könnten dadurch an strategischer Bedeutung gewinnen.

3. Verbesserte Preisrealisierung stärkt die Wirtschaftlichkeit

Macquarie hat seine Preisprognosen auf eine ex-VAT-Basis umgestellt, was die erwartete Preisrealisierung für westliche Produzenten erhöht. Im Bericht heißt es: "Dies führt zu einer Verbesserung der Preisrealisierung über alle von uns abgedeckten Seltene-Erden-Unternehmen hinweg." Für SGQ ist das relevant, da die Analysten für FY29-FY30 32-47% höhere Gewinne erwarten, wenn die Preisannahmen steigen.

4. Das Anlegerinteresse kehrt zurück

Macquarie beobachtet seit Anfang 2026 eine erneute Beschleunigung des Investoreninteresses an Seltenen Erden - ausgelöst durch geopolitische Spannungen und neue Exportbeschränkungen Chinas. Die Kursreaktion von USAR - ein Plus von 23,5% in fünf Handelstagen - bestätigt diesen Trend. Ein positiver Sektortrend könnte auch SGQ zugutekommen.

Ein stärkerer Wettbewerber - aber auch ein stärkerer Markt

Natürlich erhöht ein vertikal integrierter US-Champion wie USAR den Wettbewerb. Das Unternehmen baut eine Mine-to-Magnet-Plattform auf, die Nordamerika und Brasilien verbindet - und Wedbush hat die Aktie gerade mit "Outperform" und einem Kursziel von 29 US-Dollar eingestuft.

Macquarie bewertet SGQ weiterhin mit "Outperform" und einem Kursziel von 0,26 AUD, was einem potenziellen Aufwärtsspielraum von 117% entspricht.

Risiken bleiben - aber der Trend spricht für SGQ

Wie bei allen Explorern bestehen Risiken: geologische Unsicherheiten, Bohrergebnisse, Finanzierung und Marktvolatilität. Macquarie weist ausdrücklich darauf hin, dass "Preis- und Wechselkursvolatilität die Bewertung und Finanzierung beeinflussen können".

Doch der übergeordnete Trend ist eindeutig: Die westliche Welt baut ihre Lieferketten für kritische Rohstoffe schneller aus als je zuvor. Die Übernahme von Serra Verde durch USA Rare Earth ist ein weiterer Beleg dafür.

Für St George Mining könnte dies bedeuten, dass das Unternehmen in einem zunehmend strategischen Marktumfeld operiert - mit besseren Preisannahmen, wachsender Nachfrage und potenziell neuen Partnerschaften.

Quellen:

https://www.morningstar.com/news/marketwatch/2026042075/usa-rare-earth-is-taking-on-china-with-a-28-billion-move-into-brazil

https://www.stgm.com.au/pdf/2672ad10-817a-44a1-bc36-589aa14321a2/Macquarie-Equity-Research.pdf?Platform=ListPage

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,US91733P1075