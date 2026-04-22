Die Evotec-Aktie hat zuletzt kräftig zugelegt und stieg um rund +46% an. Damit hat sich das Chartbild deutlich verbessert und eine mögliche Trendwende rückt in den Fokus. Nach der dynamischen Rallye stellt sich nun die Frage, ob der Aufwärtstrend Bestand hat oder neue Rücksetzer folgen. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Evotec-Aktie Im Wochenchart der Evotec-Aktie zeigte sich nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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