The following instruments on XETRA do have their first trading 22.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.04.2026
Aktien
1 RO249YW1FZP5 Electro-Alfa International S.A.
2 JP3895200008 Mitsuba Corp.
3 JP3336450006 Sun Corp.
4 US89977P2056 Tuniu Corp.
Anleihen/ETF/ETP
1 XS3351090405 Al Rajhi Sukuk Ltd.
2 XS3356130826 Deutsche Telekom AG
3 XS3356130073 Deutsche Telekom AG
4 USU66962BK39 NRG Energy Inc.
5 US06051GNC95 Bank of America Corp.
6 FR0014017MC9 Indigo Group S.A.S.
7 XS3285778109 Inter-American Development Bank
8 US11070TAP30 British Columbia, Provinz
9 XS3344504736 The Export-Import Bank of Korea
10 US89115KAP57 The Toronto-Dominion Bank
11 US89115KAR14 The Toronto-Dominion Bank
12 USP3772WAL65 Banco do Brasil S.A.
13 US06051GMY25 Bank of America Corp.
14 FR00140182G4 Caisse Francaise de Financement Local
15 US55261FBA12 M&T Bank Corp.
16 US566539AD47 Marex Group PLC
17 DE000NLB5305 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
18 DE000NLB53Z9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
19 DE000NLB53Y2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
20 US06406RCM79 The Bank of New York Mellon Corp.
21 US06406RCL96 The Bank of New York Mellon Corp.
22 US06051GNA30 Bank of America Corp.
23 IE0006HIE7H2 State Street SPDR Commodity UCITS ETF
24 IE000QYDXKV5 VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
25 IE000O7Q2E56 Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF
26 IE000PDUVTF3 Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF - 1C
27 IE000FW16TX1 Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF - 1D
