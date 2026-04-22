München - Laut einer neuen Analyse des Compliance-Spezialisten accessibleAI erfüllt keine einzige Webseite das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) vollständig. Schlimmer noch: Über drei Viertel (78 Prozent) weisen massive Barrieren auf. Nun drohen E-Commerce-Anbietern und dem Gesundheitssektor Klagen. «Digitale Inklusion verschlafen»accessibleAI hat 5.432 Webseiten aus 30 Branchen anhand der vom Gesetzgeber definierten 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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