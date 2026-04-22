Edinburgh/London - Das Bildverarbeitungssystem «ZOE» von Zelim meldet «Mann über Bord» binnen Sekunden. Es besteht aus rund um das Schiff angebrachten Kameras, die die Bordwände überwachen. Da diese für mehrere Frequenzen, darunter Wärmestrahlen, ausgelegt sind, entgeht ihnen weder in der Nacht noch bei Regen und Nebel ein solches Unglück. Die Besatzung kann dann unmittelbar mit den üblichen Rettungsmassnahmen beginnen. Verunglückte immer im BildDie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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