EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Mutares SE & Co. KGaA beschließt Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage über 4.269.651 Neue Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie



22.04.2026 / 08:05 CET/CEST

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Ein öffentliches Angebot der Neuen Aktien in der Bezugstranche in Deutschland erfolgte ausschließlich auf Grundlage des in deutscher Sprache erstellten Dokuments gemäß der Prospektausnahme nach Artikel 1 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe (db)(iii) und Artikel 1 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe (ba)(iii) in Verbindung mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die "Prospektverordnung") der Gesellschaft (das "Anhang-IX-Dokument"), das in elektronischer Form bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") eingereicht und am 2. April 2026 auf der Website der Gesellschaft (ir.mutares.com) im Bereich "Aktie-Kapitalerhöhung 2026" veröffentlicht wurde. Eine Billigung des Anhang-IX-Dokuments durch die BaFin ist weder erforderlich noch wurde sie erteilt. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien wurde kein Prospekt erstellt und wird auch kein Prospekt erstellt werden. 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Die Neuen Aktien stehen ausschließlich relevanten Personen zur Verfügung und jede Einladung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb der Neuen Aktien wird ausschließlich mit relevanten Personen abgeschlossen. Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen nicht auf Grundlage dieser Materialien oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur mit Registrierung oder auf Grundlage einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Acts angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere statt. Cantor Fitzgerald Ireland Limited, B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft und Stifel Europe Securities SAS (zusammen die "Konsortialbanken") handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien (das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und für niemand anderen. Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die Konsortialbanken niemand anderen als ihren Kunden betrachten und sind gegenüber niemand anderem als der Gesellschaft dafür verantwortlich, den Schutz zu gewähren, den sie ihren Kunden gewähren, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Bekanntmachung oder einer anderen in dieser Bekanntmachung genannten Transaktion, Vereinbarung oder sonstigen Angelegenheit zu erteilen. 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