Razzia bei der Telekom: Korruptionsvorwürfe im Milliardenmarkt Glasfaserausbau sorgen für Unruhe. Für Anleger stellt sich die Frage: Ein Einzelfall oder droht ein Reputationsrisiko für den DAX-Konzern? Bei der Deutschen Telekom sorgen Ermittlungen wegen möglicher Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau für Schlagzeilen. Im Zentrum steht laut Medienberichten ein hochrangiger Mitarbeiter der Tochter Telekom Technik GmbH, der Aufträge gegen Bestechungsgelder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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