Die MHP Hotel AG ist erfolgreich ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Mit dem Rückenwind einer anhaltend hohen Nachfrage im Premiumsegment sowie einer Verlagerung internationaler Reiseflüsse nach Europa steigerte der Münchner Betreiber von Premium- und Luxushotels seinen Hotelumsatz im ersten Quartal um 25 % auf 41,5 Mio EUR. Zusätzliche Impulse verspricht die erweiterte Präsenz in der österreichischen Hauptstadt Wien mit dem Hyatt Regency Vienna sowie dem künftigen Sheraton Vienna (ab Anfang 2027). Die Analysten sehen den fairen Wert der MHP-Aktie derzeit bei 3,43 Euro - und damit mehr als 140 % ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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