Kaufempfehlung der US-Investmentbank treibt Aktienkurs auf fast 400 Euro und damit auf ein Niveau wie zuletzt vor dem Platzen der Dotcom-Blase vor 26 Jahren. Analysten sehen noch bis zu 27 Prozent Kurspotenzial. Die Investmentbank Goldman Sachs hat die Allianz-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 410 auf 450 Euro angehoben. Der Versicherungsriese könne seine Ziele selbst in einem schwierigeren konjunkturellen Umfeld und trotz schnellen technologischen Wandels erreichen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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