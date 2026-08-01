Während viele Anleger den deutschen Aktienmarkt längst abgeschrieben hatten, haben wir im Oktober 2024 unser "Depot Deutschland 2026" gestartet. Das Konzept: mit ausgewählten Call-Optionsscheinen gezielt auf starke deutsche Unternehmen und aussichtsreiche Sondersituationen setzen. Der Startwert lag bei 10.000 Euro. Am 1. August 2026 steht das Depot bei 15.536,62 Euro. Das entspricht einem Plus von 55,4 Prozent. 55,4 Prozent seit dem Start: Unser Depot Deutschland 2026 Hinter dieser Bilanz stehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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