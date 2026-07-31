Die Infineon Aktie legt kräftig zu und setzt sich an die Spitze des DAX. Rückenwind kommt von starken Signalen aus dem Chipsektor und einer bestätigten Kaufempfehlung von JPMorgan.Chipwerte wieder gefragt Infineon profitiert von der neuen Stärke im Halbleitersektor. Positive Impulse von großen Technologiekonzernen wie Microsoft, Amazon und weiteren Cloud Schwergewichten stärken die Fantasie für Chipwerte. Wenn die Ausgaben für Rechenzentren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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