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FCR Immobilien AG veröffentlicht testierte Zahlen für 2025 und bestätigt positive Geschäftsentwicklung



22.04.2026 / 08:30 CET/CEST

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FCR Immobilien AG veröffentlicht testierte Zahlen für 2025 und bestätigt positive Geschäftsentwicklung Mieterlöse 30,5 Mio. Euro, Gesamtumsatz 36,1 Mio. Euro

EBT 6,9 Mio. Euro, FFO 7,4 Mio. Euro, NAV 164,8 Mio. Euro

Vermietungsquote 94,6 %, WAULT 5,9 Jahre

Dividendenvorschlag: 0,35 Euro je Aktie Pullach im Isartal, 22.04.2026: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und bestätigt damit die positive Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahr. Trotz gezielter Verkäufe im Immobilienbestand beliefen sich die Mieterlöse im Konzern auf 30,5 Mio. Euro. Der Gesamtumsatz lag 2025 bei 36,1 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 6,9 Mio. Euro, nach 23,1 Mio. Euro im Vorjahr. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Vorjahresergebnis maßgeblich von einem positiven Einmaleffekt aus einem Beteiligungsverkauf beeinflusst war. Im Immobilienportfolio konnte FCR die wesentlichen operativen Kennzahlen erneut verbessern. Die Vermietungsquote stieg zum 31. Dezember 2025 auf 94,6 % nach 94,1 % im Vorjahr. Parallel dazu erhöhte sich die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) von 5,7 auf 5,9 Jahre. Auf dieser Basis sowie infolge der weiter optimierten Kostenstruktur erhöhten sich die Funds from Operations (FFO) auf 7,4 Mio. Euro, nach 7,0 Mio. Euro im Vorjahr. Auch der Net Asset Value (NAV) entwickelte sich positiv und stieg zum Bilanzstichtag auf 164,8 Mio. Euro, nach 145,6 Mio. Euro zum Jahresende 2024. Damit unterstreicht FCR die Stabilität und Ertragskraft des Immobilienportfolios und ihres Geschäftsmodells. FCR setzt damit ihren Kurs einer nachhaltig profitablen Unternehmensentwicklung konsequent fort. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung vor diesem Hintergrund die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie vorschlagen. Damit bekräftigt FCR ihren Anspruch auf eine verlässliche und nachhaltige Dividendenpolitik. Ergänzend unterstreicht das geplante Aktienrückkaufprogramm die auf Kontinuität und langfristige Wertsteigerung ausgerichtete Kapitalmarktstrategie des Unternehmens. Der testierte Jahres- und Konzernabschluss 2025 steht auf der FCR-Website unter https://fcr-immobilien.de/investor-relations/finanzberichte/finanzberichte-2025/ zum Download zur Verfügung.

Über die FCR Immobilien AG Die FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Das Portfolio der FCR Immobilien AG besteht aus über 80 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 31 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt. Website: fcr-immobilien.de LinkedIn: linkedin.com/company/fcr-immobilien-ag Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management Telefon +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de FCR Immobilien AG Kirchplatz 1 82049 Pullach im Isartal www.fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München



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