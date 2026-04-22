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Die Berichte über eine mögliche vollständige Verschmelzung der Dt. Telekom mit ihrer US-Tochter T-Mobile US schlägt Wellen. Es wäre das Ende der bisherigen Holding-Struktur und würde die weltweite Nummer Eins vor China Mobile im Mobilfunk schaffen. Da wir den in unserem Portfolio führen, hier die ersten Gedanken dazu kombiniert mit ersten Analystenmeinungen:Das Hauptargument für die Fusion liegt in der Kapitalmarktlogik. Aktuell wird die Telekom an der Börse mit einem deutlichen Abschlag gegenüber ihrer US-Tochter gehandelt. Investoren bewerten das europäische Geschäft aufgrund regulatorischer Hürden und geringerer Wachstumsraten defensiver.Durch eine Einheitsaktie könnte dieser "Holding-Abschlag" entfallen. Die europäischen Assets würden in der Bewertung näher an das Niveau des US-Marktes rücken. Ein integrierter Konzern verfügt über eine massiv gesteigerte Einkaufsmacht. Die Entwicklung einheitlicher Plattformen für 6G oder KI-gestützte Netzsteuerung ließe sich effizienter gestalten. Auf der anderen Seite steht das große Aber:Regulatorischer Hürden und die Notwendigkeit, den Aktionären von T-Mobile US eine beträchtliche Prämie anzubieten, damit diese ein Engagement im europäischen Telekommunikationssektor überhaupt akzeptieren würden, dürfte eine große Herausforderung sein. Der Titel liegt bei uns im Allround Portfolio mit weiterhin soliden Perspektiven - mit oder ohne Fusion.Sie möchten regelmäßig frisch eingeordnete News auf ihrem Handy lesen? Dann empfehle ich die Bernecker App (Ihr Volker SchulzRedaktion (