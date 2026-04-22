Essen (ots) -Die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern hat den Korian Stiftungsaward für Vielfalt und Respekt in der Pflege 2026 an die Rollstuhl-Erlebnisreisen GIAMBO gUG aus Hamburg verliehen. Die Auszeichnung wurde gestern erstmals im Rahmen der ALTENPFLEGE Messe in Essen überreicht und würdigt das besondere Engagement der Initiative für mehr Teilhabe, Selbstbestimmung und Lebensqualität von Menschen mit Assistenzbedarf.Rollstuhl-Erlebnisreisen GIAMBO gUG ermöglicht Menschen mit Unterstützungsbedarf kostenfreie Reisen und eröffnet ihnen damit Zugänge zu kulturellen Erlebnissen, die oft unerreichbar erscheinen. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Pflege über die reine Versorgung hinausgehen kann.In ihrer Laudatio betonte Elisabeth Scharfenberg, Vorständin der Korian Stiftung: "Pflege ist so viel mehr und kann so viel mehr. Es geht um Teilhabe, um Selbstbestimmung und um die Frage: Was willst Du eigentlich? Hier steht der Mensch im Mittelpunkt mit seinen Träumen und Wünschen."Die Initiative aus Hamburg organisiert sowohl Tagesausflüge als auch mehrtägige Reisen für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Begleitet von examinierten Pflegekräften stehen die individuellen Wünsche der Teilnehmenden im Mittelpunkt. So entstehen Erlebnisse, die nicht nur den Alltag bereichern, sondern neue Perspektiven eröffnen: für die Reisenden ebenso wie für die Pflegepraxis insgesamt. Pflege wird bei Rollstuhl-Erlebnisreisen als Ermöglicher von persönlicher Entfaltung und kultureller Teilhabe verstanden - ein starkes Zeichen für eine inklusive Gesellschaft, in der Mobilitätseinschränkungen kein Ausschlusskriterium sind. Heiko Reh, Geschäftsführer und Hauptpflegekraft der Initiative sagte zum Erhalt des Preises: "Es ist schön zu sehen, dass unser Engagement gewürdigt und sichtbarer wird. Ich wünsche mir für unser Projekt noch mehr Verstetigung und dass unser Ansatz in die Pflege ausstrahlt."Auch die erstmalige Preisverleihung bei der ALTENPFLEGE Messe wurde positiv aufgenommen. Beate Fischer, Veranstaltungsleitung der Messe, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass die Preisverleihung des Korian Stiftungsawards in diesem Jahr erstmals im Rahmen der ALTENPFLEGE stattgefunden hat. Eine echte Bereicherung für das Programm und ein wichtiges Zeichen für mehr Vielfalt in der Pflege."Der Korian Stiftungsaward ist mit 2.000 Euro dotiert und wird seit 2021 jährlich an Organisationen oder Projekte vergeben, die sich in besonderer Weise für Vielfalt, Respekt und Würde in der Pflege einsetzen. Weitere Informationen unter: www.korian-stiftung.de/korian-stiftung-awardÜber die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles AlternDie 2020 gegründete gemeinnützige Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der Altenpflege und des Gesundheitswesens zu fördern, ebenso wie Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Pflege und Medizin. Im Fokus stehen dabei alle in der Pflege tätigen Personen, für die Angebote entwickelt werden, die ihre körperliche wie mentale Gesundheit stärken. Auf diese Weise werden auch Pflegebedürftige mitbedacht. Würde, Anerkennung und Respekt für alle Seiten - das ist das ganzheitliche Motto der Stiftung.Pressekontakt:Elisabeth Scharfenbergelisabeth.scharfenberg@korian-stiftung.deTel.: 089 - 24 20 65 - 280www.korian-stiftung.deOriginal-Content von: Korian Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156472/6260144