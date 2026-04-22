Bei Meta steht eine große Neuerung für Mitarbeitende an. Künftig sollen all ihre Aktionen an Maus und Tastatur von einer KI aufgezeichnet und analysiert werden. Das soll laut Meta enorme Vorteile für die KI-Entwicklung bringen. Doch Mitarbeitende sehen darin ein großes Risiko. Meta hält seinen KI-Kurs weiter. Erst kürzlich hatte CEO Mark Zuckerberg angekündigt, ein digitales Abbild seiner selbst zu erschaffen, um die Kommunikation mit Mitarbeiter:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n