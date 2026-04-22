Whatsapp testet gerade ein KI-Feature, mit dem du dir ungelesene Nachrichten über mehrere Chats hinweg zusammenfassen lassen kannst. Doch wie sicher ist das Tool? Wer kennt das Problem nicht: Du warst ein paar Stunden nicht am Handy. Dann öffnest du Whatsapp, und schon poppen in etlichen Chats grüne Kreise auf. 261 neue Nachrichten in der Familiengruppe, 138 im Büro-Chat. Whatsapp will es seinen Nutzer:innen bald einfacher machen, auf den aktuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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