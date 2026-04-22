Victoria, Mahé - Wer 2020 als deutschsprachiger Trader eine Perpetual-Futures-Position eröffnen wollte, brauchte vor allem eines: Geduld. Umständliche Verifizierung, englischsprachige Oberflächen, ein überschaubares Angebot an Handelspaaren - das war der Alltag. Sechs Jahre später? Eine völlig andere Welt. Über 500 Perpetual-Paare, mehrere Margin-Modi, mehrsprachiger Support. Phase 1 (2020-2022) - Hohe Hürden, wenig Auswahl beim Einstieg in Krypto-Derivate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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