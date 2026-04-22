Im Vorfeld der Auto China 2026 hat die Volkswagen Group vier vollelektrische Weltpremieren enthüllt. Davon werden aber nicht alle unter der Marke VW auf den Markt kommen - und nicht in allen Modellen steckt nur VW-Technik. Bei den Premieren handelt es sich um die gemeinsam mit Xpeng innerhalb von 24 Monaten entwickelte Limousine ID. UNYX 09, das Mittelklasse-SUV ID. AURA T6 von FAW-Volkswagen, das Showcar JETTA X für das Einstiegssegment sowie das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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