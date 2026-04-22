© Foto: @nelhydrogenNorwegens Wasserstoffkonzern Nel meldet einen historisch schwachen Auftragseingang. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Stabilisierungssignale. Die Aktie gerät am Mittwoch unter die Räder.Nur noch 85 Millionen Norwegische Kronen (NOK) an neuen Aufträgen konnte Wasserstoffspezialist NEL im ersten Quartal 2026 an Land ziehen. Gegenüber den 312 Millionen NOK aus dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Einbruch von rund 73 Prozent. Gleichzeitig schmolz der Kassenbestand von ehemals 2,06 Milliarden NOK auf aktuell 1,44 Milliarden - ein Zeichen dafür, dass das norwegische Wasserstoffunternehmen weiterhin in einem kapitalintensiven Wartemdous feststeckt. Die Reaktion an der Börse ließ …Den vollständigen Artikel lesen
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