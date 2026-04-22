Zuletzt lief es ganz gut für die Nel ASA-Aktie. Mitte April gelang ihr erstmals seit November 2025 wieder der Sprung über die Kursmarke von 0,20 €. Aber am Mittwochmorgen bricht der Aktienkurs des norwegischen Wasserstoffunternehmens wieder um -9% ein. Was steckt dahinter und sollten Anleger trotzdem in die Nel ASA-Aktie investieren? Desaströse Quartalszahlen Auslöser des heutigen Kurssturzes der Nel ASA-Aktie waren die vorgelegten Zahlen für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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