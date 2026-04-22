Infineon: Kurszielerhöhung, Telekom: Skandal und neue Pläne & Nel
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|12:23
|Telekom schmiedet Mega-Fusion: Kommt der größte Deal aller Zeiten?
|12:15
|Telekom-Fusion mit T-Mobile: JP Morgan sieht mehr Fragen als Antworten
|BONN (IT-Times) - JP Morgan hat einen Research-Bericht zur Deutschen Telekom AG (DTAG) veröffentlicht und äußert sich zu Gerüchten um eine Fusion des Telekommunikationsnetzbetreibers mit T-Mobile US....
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|12:06
|BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Outperform'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Telekom nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Zusammenschluss mit der Tochter T-Mobile US...
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|11:58
|Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinn ab - Deutsche Telekom sehr schwach
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch gegen Mittag seine Gewinne nahezu abgegeben. Beim Stand von 24.287 Punkten hält sich der deutsche Leitindex aber noch über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen...
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|11:54
|Infineon: Kurszielerhöhung, Telekom: Skandal und neue Pläne & Nel
|Infineon: Kurszielerhöhung, Telekom: Skandal und neue Pläne & Ne
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|Aktuelle Nachrichten
|12:09
|Infineon Technologies AG: Die Nachfrage nach AI-power übersteigt das Angebot - Kursziel erhöht / HALTEN.
|Infineons AI-Power-Geschäft entwickelt sich zu einem strukturell stärkeren und nachhaltigeren Wachstumstreiber als zuvor angenommen, da die Nachfrage weiterhin das Angebot übersteigt. Dies positioniert...
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|11:58
|Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinn ab - Deutsche Telekom sehr schwach
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch gegen Mittag seine Gewinne nahezu abgegeben. Beim Stand von 24.287 Punkten hält sich der deutsche Leitindex aber noch über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen...
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|11:54
|Infineon: Kurszielerhöhung, Telekom: Skandal und neue Pläne & Nel
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|10:15
|Infineon News: Goldman Sachs hebt Kursziel auf 53 Euro - Kaufempfehlung bestätigt
|NEUBIBERG (IT-Times) - Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zum Chiphersteller Infineon und dem europäischen Hardwaresektor veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Halbleiterunternehmens...
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|10:09
|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax moderat im Plus - Siemens stützt
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas höher in den Tag gestartet. Der Dax legte im frühen Handel um 0,19 Prozent auf 24.318 Punkte zu und blieb damit über der 200-Tage-Linie...
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|Aktuelle Nachrichten
|12:27
|Zahlen da, Enttäuschung auch: Nel ASA - Aktienkurs geht in die Knie. Die nächsten Ziele
|Die mit Spannung erwarteten Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 sind da. Die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA reagierte zunächst mit deutlichen Kursverlusten auf das Zahlenwerk. Wer...
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|11:54
|Infineon: Kurszielerhöhung, Telekom: Skandal und neue Pläne & Nel
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|11:10
|Nel ASA-Aktie: Höchste Zeit, den Stecker zu ziehen
|Zuletzt lief es ganz gut für die Nel ASA-Aktie. Mitte April gelang ihr erstmals seit November 2025 wieder der Sprung über die Kursmarke von 0,20 €. Aber am Mittwochmorgen bricht der Aktienkurs des norwegischen...
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|10:26
|NEL ASA im Fokus - Schwäche als Prüfstein
|09:53
|Aktie stürzt ab: Der nächste Rückschlag für Nel ASA: Aufträge brechen um 73 Prozent ein
|© Foto: @nelhydrogenNorwegens Wasserstoffkonzern Nel meldet einen historisch schwachen Auftragseingang. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Stabilisierungssignale. Die Aktie gerät am Mittwoch...
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|Unternehmen / Aktien
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|INFINEON TECHNOLOGIES AG
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|NEL ASA
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|-10,96 %