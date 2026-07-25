Der DAX beendet eine mit zahlreichen Herausforderungen gespickte Handelswoche durchaus schwungvoll im Bereich von 25.000 Punkten. Das Thema Sommerrallye dürfte mittlerweile aber dennoch vom Tisch sein. Das bullische Szenario sieht nun offenkundig eine Konsolidierung auf hohem Niveau vor.Die bangen Blicke der Marktakteure richten sich unverändert auf den Ölmarkt. Der jüngste Preisanstieg bei Brent-Öl und WTI-Öl brachte die Anleiherenditen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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