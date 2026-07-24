Bei Infineon sorgt derzeit vor allem das boomende Geschäft mit Leistungshalbleitern für die Stromversorgung von Rechenzentren für viel Fantasie. Rückenwind spürt der heimische Chipriese aber auch im Automotive-Bereich und bei seinen Industrieaktivitäten, wo nach einer langen Durststrecke eine schrittweise Erholung erwartet wird. Doch damit nicht genug: Humanoide Roboter könnten zum nächsten Wachstumstreiber für den DAX-Konzern werden. DER AKTIONÄR nennt die Details.Den vollständigen Artikel lesen ...
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