Der DAX ist am Donnerstag deutlich ins Minus gerutscht. Aus dem Handel ging er am Ende mit einem Verlust von 1,6 Prozent bei 24.763,12 Punkten. Und auch der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht schwächer aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,2 Prozent tiefer auf 24.715 Punkte.Die Lage im Nahen Osten bleibt ganz klar im Fokus, die sich zuletzt wieder verschärft hat. Vom Iran unterstützte Huthi-Milizen erklärten am Donnerstag, sie hätten zwei saudi-arabische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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