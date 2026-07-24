Die Allianz macht den nächsten strategischen Schritt in Asien perfekt: Der DAX-Konzern übernimmt HSBC Life Singapore und sichert sich zugleich einen langfristigen Vertriebskanal. Der Preis liegt in der zuvor erwarteten Größenordnung - und erscheint angemessen. Ein sinnvoller Deal?Kurz und knapp• Die Allianz übernimmt HSBC Life Singapore und vereinbart eine exklusive Vertriebspartnerschaft mit HSBC Singapore über 15 Jahre.• Der Gesamtpreis des Deals beträgt 2,0 Milliarden Euro.• Der Deal stärkt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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