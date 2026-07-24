Europas größter Softwarekonzern SAP hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht (DER AKTIONÄR berichtete: "SAP: Cloud überzeugt - Aktie springt nachbörslich an"). Das Cloudgeschäft, der Auftragsbestand sowie die Umsätze entwickelten sich besser als prognostiziert, das operative Ergebnis blieb hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie hat im frühen Handel etwas angezogen. DER AKTIONÄR verrät die ersten Einschätzungen."Auch in diesem Quartal haben wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär