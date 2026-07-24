© Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhotoIntel hat starke Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Der KI-Boom bescherte dem Chipkonzern das stärkste Quartalswachstum seit 15 Jahren.Intel hat Anleger mit einem deutlich besseren Quartal als erwartet überzeugt und profitiert zunehmend vom KI-Boom. Der US-Chiphersteller übertraf im zweiten Quartal sowohl bei Umsatz als auch Gewinn die Markterwartungen und stellte zugleich einen optimistischeren Ausblick für das laufende Quartal in Aussicht. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um rund 4,4 Prozent auf 104,61 US-Dollar zu. Quartalszahlen übertreffen Erwartungen Intel erzielte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 42 Cent und übertraf damit die Analystenschätzungen von 21 Cent …
Enthaltene Werte: US4581401001Den vollständigen Artikel lesen
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