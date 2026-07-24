Die Infineon-Aktie ist zuletzt deutlich unter Druck geraten und notiert aktuell rund -26,5% unter ihrem Rekordhoch. Zusätzlichen Gegenwind erhielt der Halbleitersektor am Donnerstag durch einen kräftigen Kursrutsch bei STMicroelectronics, der auch die Aktien von Infineon und Suss Microtec belastete. Damit richtet sich der Blick der Anleger nun verstärkt auf die Charttechnik. Wie es für den Kurs der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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