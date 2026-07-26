Nach einem monatelangen Abwärtstrend zeigt die Deutsche Telekom-Aktie wieder aufsteigende Tendenzen und notiert aktuell bei 26,39 €. Ist das ein guter Einstiegszeitpunkt, wenn man sie noch nicht im Depot hat? Ist sie überhaupt ein gutes Investment? Ein kleiner Schock Schon seit Jahren profitiert die Deutsche Telekom vom ausgezeichneten Geschäft ihrer US-Tochter. Kontinuierlich steigende Aktienkurse bis März waren die sichtbare Folge davon. Dann kamen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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