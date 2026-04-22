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NanoRepro AG: Beteiligungen als Wachstumsmotor im Geschäftsjahr 2025 - Strategische Fokussierung schafft Grundlage für profitables Wachstum



22.04.2026 / 10:00 CET/CEST

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NanoRepro AG: Beteiligungen als Wachstumsmotor im Geschäftsjahr 2025 - Strategische Fokussierung schafft Grundlage für profitables Wachstum NanoRepro AG mit solider Entwicklung im Kerngeschäft - Paedi Protect AG mit stabilem Umsatz - Deutsche Kosmetikwerke AG mit starkem Umsatzwachstum von +36,8 %

Konsequente strategische Fokussierung und deutliche Kostenoptimierung im Kerngeschäft erfolgreich umgesetzt

PHLAS: Aktive Vermarktung gestartet - Marke auf Wachstumskurs

Direkter Anteil an der Deutschen Kosmetikwerke AG auf rund 22,69 % aufgestockt Marburg, 22. April 2026. Die NanoRepro AG (ISIN DE0006577109; WKN 657710) gibt einen Überblick über die Umsatzentwicklung der Unternehmensgruppe inklusive der Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen im Geschäftsjahr 2025. Das vergangene Jahr stand im Zeichen einer klaren strategischen Fokussierung, konsequenter Effizienzsteigerung sowie der gezielten Vorbereitung künftiger Wachstumsinitiativen. Geschäftsentwicklung 2025 - Beteiligungen als Wachstumstreiber der Gruppe Der Umsatz der NanoRepro AG auf Holdingebene liegt nach vorläufigen Berechnungen bei rund 4,33 Mio. EUR und damit plangemäß leicht unter dem Vorjahreswert von 4,47 Mio. EUR. Im Schnelltest-Geschäft bewegten sich die Umsätze im Geschäftsjahr 2025 auf einem nahezu stabilen Niveau im Vergleich zu 2024. Die positive Entwicklung der Beteiligungen im Geschäftsjahr 2025 unterstreicht die Tragfähigkeit des eingeschlagenen Weges zur integrierten Consumer-Health-Plattform. Die Mehrheitsbeteiligung Paedi Protect AG (Anteil 50,05 %), die im Konzernabschluss der NanoRepro AG vollkonsolidiert wird, erzielte im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Berechnungen einen Umsatz von 11,7 Mio. EUR und bewegte sich damit leicht oberhalb des Vorjahresniveaus (2024: 11,5 Mio. EUR), was die verlässliche Marktposition im Segment dermatologisch geprüfter Baby- und Kinderpflege bestätigt. Die Minderheitsbeteiligung Deutsche Kosmetikwerke AG (newkee), an der die NanoRepro AG im Geschäftsjahr 2025 eine direkte Beteiligung von 11,01 % hielt, wird nicht konsolidiert und nachfolgend informatorisch dargestellt. Die Gesellschaft verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum von knapp 37 % auf 2,59 Mio. EUR (2024: 1,89 Mio. EUR) und unterstreicht mit dieser dynamischen Entwicklung das Potenzial dieser Beteiligung für die weitere Wertentwicklung der Gruppe. Die Minderheitsbeteiligung hyped about science GmbH (PHLAS), an der die NanoRepro AG eine Beteiligung von 33 % hält, ist ebenfalls nicht konsolidiert. Die Gesellschaft befand sich im Berichtszeitraum plangemäß in einer frühen Aufbauphase und erzielte erste Umsätze. Die finalen Ergebniskennzahlen der NanoRepro AG auf Holdingebene liegen derzeit noch nicht abschließend vor und werden im Zuge des Jahresabschlusses veröffentlicht. Strategische Fokussierung und Kostenoptimierung - Klare Weichenstellungen für die Zukunft Ein wesentlicher Schwerpunkt des Geschäftsjahres 2025 lag auf einer strategischen Neuausrichtung sowie einer konsequenten Kostenoptimierung im Kerngeschäft. Im Bereich der Schnelltests wurde die Marke "ZuhauseTEST" zu großen Teilen in die etablierte Handelsplattform Mivolis überführt. In diesem Modell liegt die Steuerung von Marketing- und Vertriebsmaßnahmen beim Handelspartner dm, wodurch NanoRepro keinen direkten Einfluss mehr auf Absatz- und Umsatzentwicklung in diesem Kanal hat. Gleichzeitig entfallen entsprechende Marketingaufwendungen, was zu einer spürbaren Entlastung auf der Kostenseite geführt hat, ohne dabei die Marktpräsenz im Schnelltestsegment zu gefährden. Darüber hinaus wurde auch im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel eine klare strategische Entscheidung getroffen und umgesetzt. Die Umsätze der Marke Alphabiol lagen im Jahr 2025 rund 150.000 EUR unter dem Vorjahresniveau. Dieser Rückgang wurde jedoch bewusst in Kauf genommen, da die Umsätze im Jahr 2024 mit einem deutlich höheren Marketingaufwand erzielt wurden. Entsprechend wurden die Investitionen gezielt reduziert, um die Effizienz zu steigern und eine nachhaltigere Entwicklung der Marke zu fördern. Vor diesem Hintergrund wird Alphabiol ab dem zweiten Quartal 2026 in die neue Dachmarke PHLAS integriert. Ziel dieser Maßnahme ist es, Ressourcen zu bündeln und gezielt in den Aufbau einer starken, einheitlichen Marke im Bereich technologiebasierter Hautgesundheit zu investieren. Durch diese Fokussierung erwartet das Unternehmen mittelfristig eine verbesserte Skalierbarkeit sowie eine deutlich stärkere Markenpositionierung. Die im Geschäftsjahr 2025 eingeleiteten Maßnahmen führen zu einer spürbaren Verbesserung der Kostenbasis und schaffen die Grundlagen für eine künftig verbesserte Ergebnisentwicklung. PHLAS - erste Marktresonanz und Start der aktiven Vermarktung Die Marke PHLAS befindet sich in einer frühen, jedoch vielversprechenden Aufbauphase. Nach einer initialen Kickstarter-Kampagne zur Validierung der Marktresonanz wurde die aktive kommerzielle Vermarktung im Februar 2026 gestartet. Aufstockung der Beteiligung an der Deutschen Kosmetikwerke AG Im Rahmen ihrer konsequenten Portfoliostrategie hat die NanoRepro AG ihren direkten Anteil an der Deutschen Kosmetikwerke AG im Wege eines Sekundärerwerbs bestehender Aktien um weitere 11,68 Prozentpunkte auf nunmehr rund 22,69 % aufgestockt. Die Anteile wurden auf Basis einer Unternehmensbewertung von ca. 10,7 Mio. EUR erworben. Einschließlich des über die Paedi Protect AG gehaltenen Anteils von rund 21,03 % hält die NanoRepro AG damit wirtschaftlich insgesamt ca. 33,22 % an der Deutschen Kosmetikwerke AG und verfügt direkt und indirekt über einen Stimmrechtsanteil von insgesamt ca. 43,72 %. Ausblick - Solide Basis für die nächste Wachstumsphase Das Geschäftsjahr 2025 hat gezeigt, dass die strategische Neuausrichtung der NanoRepro-Gruppe greift - mit steigenden Beteiligungsumsätzen, einer deutlich verbesserten Kostenstruktur im Kerngeschäft und dem planmäßigen Start von PHLAS. Die Gesellschaft blickt zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr und setzt den im April 2026 eingeleiteten Strategie-Review konsequent fort, mit dem Ziel, bis Ende Juni 2026 konkrete Milestones für die weitere Entwicklung der Gruppe vorzulegen. Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG, erklärt: "2025 war für NanoRepro ein Jahr der Weichenstellungen. Wir haben konsequent fokussiert, Strukturen gestrafft und unsere Beteiligungen weiterentwickelt - mit dem klaren Ziel, eine leistungsstarke und integrierte Plattform im Bereich Consumer Health zu formen. Die Paedi Protect AG zeigt mit stabilen Umsätzen die Verlässlichkeit unseres Portfolios. Die Deutsche Kosmetikwerke AG hat mit einem Umsatzwachstum von knapp 37 % eindrucksvoll bewiesen, welches Potenzial in unseren Beteiligungen steckt. Unser Fokus liegt nun darauf, das Wachstum in unseren Beteiligungen konsequent in steigende Profitabilität zu übersetzen." Über die NanoRepro AG Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge. Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke newkee innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt. Im Jahr 2025 beteiligte sich die NanoRepro AG zudem an der hyped about science GmbH, einem innovativen Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie, das mit dem Produkt PHLAS eine neue Generation technologiebasierter Hautpflege für Endverbraucher entwickelt. In dieses Gemeinschaftsprojekt bringt NanoRepro auch ihre Nahrungsergänzungsmarke alphabiol ein, wodurch ein ganzheitliches Produktkonzept rund um die Marke PHLAS entsteht. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com



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